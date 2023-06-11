«Духовная и историческая справедливость восстановлена». В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы

11 июня, 14:56
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В Киево-Печерской лавре впервые молились за Мазепу (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

В Киево-Печерской лавре впервые молились за Мазепу (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

В воскресенье, 11 июня, в Киево-Печерской лавре впервые состоялось богослужение за упокой Ивана Мазепы. Ранее имя гетмана было подвергнуто анафеме российской церковью.

Об этом сообщили министр культуры Александр Ткаченко и священнослужитель ПЦУ, ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко в Facebook.

Отмечается, что панихида состоялась во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры. Эта уникальная памятка была построена 325 лет назад на средства Ивана Мазепы.

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«Духовная и историческая справедливость восстановлена. А еще мы услышали о том, что ЮНЕСКО поможет реставрации построенной на средства Мазепы Всехсвятской церкви, а Национальный заповедник планирует открытие музея Мазепы в Онуфриевской башне, которую вместе со стенами вокруг Верхней Лавры также построил гетман», — заявил Коваленко.

Он также сообщил, что 11 июня из хранилищ на несколько часов были вынесены некоторые реликвии Лавры, подаренные ей Мазепой, в частности оригинал гравюры, на которой есть прижизненный портрет гетмана. Коваленко отметил, что это только начало хороших новостей из украинской Лавры.

Ткаченко в свою очередь подчеркнул, что Лавра становится украинской: «Теперь в ее стенах будут звучать молебны за выдающихся деятелей украинской истории».

Мероприятие состоялось с благословения митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Александр Ткаченко/Facebook
Фото: Александр Ткаченко/Facebook
Александр Ткаченко/Facebook
Фото: Александр Ткаченко/Facebook
Георгий Коваленко/Facebook
Фото: Георгий Коваленко/Facebook

Киево-Печерская Лавра находилась под особой опекой Ивана Мазепы, который был одним из самых почитаемых ктиторов Печерской обители. Он за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме имперской церковью.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Александр Ткаченко Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Министерство культуры Мазепа Митрополит Епифаний ПЦУ Богослужение

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