«Духовная и историческая справедливость восстановлена». В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Ивана Мазепы 11 июня, 14:56 В Киево-Печерской лавре впервые молились за Мазепу (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

В воскресенье, 11 июня, в Киево-Печерской лавре впервые состоялось богослужение за упокой Ивана Мазепы. Ранее имя гетмана было подвергнуто анафеме российской церковью.

Об этом сообщили министр культуры Александр Ткаченко и священнослужитель ПЦУ, ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко в Facebook.

Отмечается, что панихида состоялась во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры. Эта уникальная памятка была построена 325 лет назад на средства Ивана Мазепы.

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«Духовная и историческая справедливость восстановлена. А еще мы услышали о том, что ЮНЕСКО поможет реставрации построенной на средства Мазепы Всехсвятской церкви, а Национальный заповедник планирует открытие музея Мазепы в Онуфриевской башне, которую вместе со стенами вокруг Верхней Лавры также построил гетман», — заявил Коваленко.

Он также сообщил, что 11 июня из хранилищ на несколько часов были вынесены некоторые реликвии Лавры, подаренные ей Мазепой, в частности оригинал гравюры, на которой есть прижизненный портрет гетмана. Коваленко отметил, что это только начало хороших новостей из украинской Лавры.

Ткаченко в свою очередь подчеркнул, что Лавра становится украинской: «Теперь в ее стенах будут звучать молебны за выдающихся деятелей украинской истории».

Мероприятие состоялось с благословения митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Фото: Александр Ткаченко/Facebook

Фото: Александр Ткаченко/Facebook

Фото: Георгий Коваленко/Facebook

Киево-Печерская Лавра находилась под особой опекой Ивана Мазепы, который был одним из самых почитаемых ктиторов Печерской обители. Он за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме имперской церковью.