В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы — Минкульт 9 июня, 14:47 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В День всех святых, 11 июня, во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры состоится богослужение по случаю 325-летия освящения храма. Впервые в его истории будет отправлена панихида по гетману Ивану Мазепе, сообщает Министерство культуры и информационной политики в Facebook.

В Минкульте отметили, что это событие станет началом возрождения традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры в украинской Лавре, а в лаврских храмах будет звучать молитва за Украину и ее защитников и защитниц.

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Сообщается, что по инициативе Минкульта и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине, будет объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых и представлен новый Музейный центр Гетман Иван Мазепа и его эпоха.

Киево-Печерская Лавра находилась под особой опекой Ивана Мазепы, который был одним из самых почитаемых ктиторов Печерской обители. Он, за нежелание повиноваться Московии, еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью.