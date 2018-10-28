28 октября 2018, воскресенье

В Киеве Volkswagen на переходе сбил 16-летнюю девушку

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Девушка отделалась небольшим сотрясением и испугом
Фото: Информатор

Девушка отделалась небольшим сотрясением и испугом

Вечером в субботу, 27 октября, в Киеве на пересечении проспекта Правды и Вышгородской Volkswagen сбил девушку-подростка.

Об этом сообщает Информатор.

Девушка переходила дорогу по регулируемому переходу, по словам очевидцев - на мигающий зеленый сигнал светофора для пешеходов.

У перехода стояло несколько автомобилей, сзади одного из них вылетел Volkswagen и сбил подростка.

"Я ехал на зеленый, передо мной был пикап, который резко остановился, когда перед ним выбежала девочка. Я не успел затормозить, свернул в сторону и через секунду она была у меня на капоте. Не знаю, как у нее мог быть зеленый для перехода, она бежала на красный", - рассказал водитель Volkswagen.

Девушка отделалась небольшим сотрясением и испугом, ее осмотрели врачи.

На место приехали друзья и мать пострадавшей, которые обвиняли водителя и просили, чтобы он показал им документы на автомобиль и свое водительское удостоверение.

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