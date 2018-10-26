26 октября 2018, пятница

Отказали тормоза. В центре Киева произошло ДТП с участием такси Uklon

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О неисправных тормозах полиции рассказал водитель такси
Фото: Информатор

О неисправных тормозах полиции рассказал водитель такси

В пятницу. 26 октября, в Киеве в районе Бессарабской площади произошло ДТП с участием такси Uklon.

По данным Информатора, машина Chevrolet Aveo на полном ходу врезалась в клумбу.

Водитель такси рассказал полиции, что он ехал по бульвару Шевченко, и на перекрестке у машины отказали тормоза.

Фото: Информатор

В результате инцидента пострадала девушка-пассажир. Она ударилась головой.

По данным издания, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказывалась прейти в машину скорой.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

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