В Киеве водитель врезался в автомобиль полиции

О пострадавших в результате аварии не сообщается

Во вторник утром, 5 июня, водитель Opel протаранил в Киеве автомобиль патрульной службы полиции и еще одну машину.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

"Утреннее ДТП в Киеве на Гетьмана: у Индустриального моста невнимательный водитель Опель разбил притормозивший в заторе патрульный полицейский Шкода Рапид и еще одно попутное авто…", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Напомним, в Днепре водитель Skoda врезался в остановку с людьми.