04 июня 2018, понедельник

На набережной в Днепре автомобиль врезался в остановку, есть погибшая и травмированные

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В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы

В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы

В понедельник, 4 июня, на улице Набережная Победы в Днепре автомобиль Skoda врезался в остановку с людьми.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна женщина, которая стояла на остановке, и сам водитель Skoda получили травмы и были госпитализированы.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Киева автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

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