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В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой

Сегодня, 04:40
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Информатор

Драка в ресторане началась с конфликта двух посетителей

На улице Автозаводской в Киеве в ночь на субботу, 29 июня, произошла массовая драка.

Как сообщает Информатор, ее причиной стал конфликт между двумя мужчинами, который произошел в ресторане Каспий.

Во время инцидента один из них применил против своего оппонента газовый баллончик, а тот, в свою очередь, достал нож.

После этого в ситуацию вмешались другие посетители, которые его обезвредили и вывели на улицу.

Впрочем, на этом конфликт не закончился, и через некоторое время мужчина вернулся в ресторан с еще четырьмя товарищами.

Забежав в помещение, они спровоцировали новый конфликт, который сразу же перерос в драку со стрельбой.

В итоге нападавшие прострелили одному из посетителей ногу, после чего скрылись на черном Seat.

Теги:   Стрельба Ресторан Драка Киев

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