В Киеве сняли ограничения на проезд по Крещатику

Крещатик перекрывали до Майдана Незалежности из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов

В четверг, 31 мая, в Киеве сняли ограничения на движение транспорта по Крещатику.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Алексей Резников.

"Всем, кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. За сутки раньше плана перекрытия", – написал он в своем Facebook.

Напомним, Крещатик перекрыли с 14 мая на участке от ул. Б.Хмельницкого до Майдана Незалежности на время подготовки и проведения финала Лиги чемпионов.

На главной улице столицы оборудовали фан-зону для болельщиков Ливерпуля и Реал Мадрида.

О том, как Киев жил в период футбольного события, читайте в спецтеме НВ Финал ЛЧ в Киеве.