Праздник футбола. Как Киев встречал финал Лиги чемпионов - видеорепортаж

В субботу, 26 мая, в Киеве состоится Финал Лиги Чемпионов УЕФА. В город массово съезжаются фанаты из разных уголков Европы, да и других стран мира.

Корреспондент НВ посетил все главные фан-зоны Финала ЛЧ-2018 - Крещатик (Фестиваль чемпионов) и Контрактовую площадь, точки сбора болельщиков Реал Мадрида и Ливерпуля (возле Дворца Украина и в парке Тараса Шевченко), а также прошелся возле НСК Олимпийский и Софийской площади. И вот, что он увидел:

Ранее иностранные фанаты рассказали о своих впечатлениях от Киева.