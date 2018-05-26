26 мая 2018, суббота

Праздник футбола. Как Киев встречал финал Лиги чемпионов - видеорепортаж

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Праздник футбола. Как Киев встречал финал Лиги чемпионов - видеорепортаж

В субботу, 26 мая, в Киеве состоится Финал Лиги Чемпионов УЕФА. В город массово съезжаются фанаты из разных уголков Европы, да и других стран мира.

Корреспондент НВ посетил все главные фан-зоны Финала ЛЧ-2018 - Крещатик (Фестиваль чемпионов) и Контрактовую площадь, точки сбора болельщиков Реал Мадрида и Ливерпуля (возле Дворца Украина и в парке Тараса Шевченко), а также прошелся возле НСК Олимпийский и Софийской площади. И вот, что он увидел:

Ранее иностранные фанаты рассказали о своих впечатлениях от Киева.

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