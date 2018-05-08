В Киеве СБУ пришла с обысками к руководителям Компартии

Коммунисты были инструментом спецслужб РФ для дестабилизации обстановки в Украине

Во вторник, 8 мая, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к руководителям запрещенной Коммунистической партии.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений", - рассказали в СБУ.

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Таким образом, в ходе расследования в уголовном производстве по факту попытки захвата государственной власти правоохранители разоблачили механизм организации по поручению кураторов из спецслужб РФ проплаченных акций протеста "направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

Ранее сообщалось, что СБУ задержала провокаторов, подбиравших участников для пропагандистской акции "Бессмертный полк".