СБУ задержала провокаторов, подбиравших участников для пропагандистской акции "Бессмертный полк"

Пропагандистские акции должны были пройти в разных городах Украины

Служба безопасности Украины разоблачила двух жителей Киевской и Сумской областей, которые по заданию спецслужб РФ готовили провокации к 9 мая.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше бессмертного полка" в разных городах страны", - рассказали в спецслужбе.

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Кроме того, в ведомстве отметили значительную активизацию накануне 9 мая пропагандистской деятельности представителей так называемого "министерства информации ДНР", которое рассылает свои "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и пророссийских террористов.

"В рамках реализации комплекса мер по противодействию российской информационной агрессии накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах страны-агрессора", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что россияне устроили в Лиссабоне провокацию с флагами террористической организации "ДНР".