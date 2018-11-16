В Киеве провалилась часть моста над Броварским проспектом

На улице Строителей в Киеве в пятницу, 16 ноября, провалилась часть моста над Броварским проспектом.
Как сообщает Информатор, образовавшаяся яма заняла почти всю ширину тротуара.
В связи с ремонтными работами, которые на мосту начали работники коммунальных служб, движение по одной из полос было ограничено.
По прогнозам коммунальщиков, ремонт завершится уже к вечеру.
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