16 ноября 2018, пятница

В Киеве провалилась часть моста над Броварским проспектом

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Движение по мосту частично ограничено
Фото: Информатор

Движение по мосту частично ограничено

На улице Строителей в Киеве в пятницу, 16 ноября, провалилась часть моста над Броварским проспектом.

Как сообщает Информатор, образовавшаяся яма заняла почти всю ширину тротуара.

В связи с ремонтными работами, которые на мосту начали работники коммунальных служб, движение по одной из полос было ограничено.

По прогнозам коммунальщиков, ремонт завершится уже к вечеру.

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