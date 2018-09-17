В Киеве возле Шулявского путепровода образовалась яма глубиной четыре метра

В понедельник, 17 сентября, в Киеве на углу улиц Вадима Гетьмана и Выборгской возле Шулявского путепровода провалился асфальт.

Как сообщили в Киевводоканале, пропасть глубиной четыре метра образовалась из-за повреждения железобетонного коллектора Д-500, которое произошло из-за газовой коррозии.

В связи с провалом посреди дороги движение транспорта во второй полосе от Индустриального к Шулявскому путепроводу временно запрещено.

Киевводоканал просит водителей учитывать аварийную ситуацию при планировании маршрута.

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