В Киеве проходит акция противников KyivPride 22 июня, 18:12 2890 Цей матеріал також доступний українською Цензор.нет Противники KyivPride Цензор.нет

В Киеве в парке Шевченко, на месте, где завтра запланирован Марш равенства KyivPride, началась акция противников марша.

Протестующие требуют отмены Марша равенства, посвященного защите прав ЛГБТ-общества.

Об этом сообщает Цензор.нет.

В акции участвуют несколько десятков людей с флагами Правого сектора, организации Традиция и порядок, христианских организаций.

Учасники акции собираются находиться на месте проведения марша равенства до 12 часов завтрашнего дня. Сам KyivPride запланирован на 9 утра.

Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».