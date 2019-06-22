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В Киеве проходит акция противников KyivPride

22 июня, 18:12
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В Киеве проходит акция противников KyivPride - фото

Цензор.нет

Противники KyivPride

В Киеве в парке Шевченко, на месте, где завтра запланирован Марш равенства KyivPride, началась акция противников марша.

Протестующие требуют отмены Марша равенства, посвященного защите прав ЛГБТ-общества.

Об этом сообщает Цензор.нет.

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В акции участвуют несколько десятков людей с флагами Правого сектора, организации Традиция и порядок, христианских организаций.

Учасники акции собираются находиться на месте проведения марша равенства до 12 часов завтрашнего дня. Сам KyivPride запланирован на 9 утра.

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Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».

Теги:   Марш равенства ЛГБТ

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