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В Киеве проходит неделя КиевПрайд-2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества — полная программа

Вчера, 20:57
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В Киеве проходит неделя КиевПрайд-2019 в поддержку ЛГБТ-сообщества — полная программа - фото

Facebook/KyivPride

Марш равенства-2019 состоится 23 июня

В Киеве 16−23 июня проходит неделя КиевПрайд-2019. Делимся подробной программой мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Детали мероприятий можно узнать на странице KyivPride в Facebook.

16.06. Воскресенье.

12:00 – Живая библиотека. Место – ПрайдХаус.

14.00 – Кинопоказ альманаха украинского квир-кино. Дискуссия Где искать украинское квир-кино?. Место –ПрайдХаус.

17:00 - Кинопоказ ТрансМилитари (США). Дискуссия Украина транс*милитарная. Место – ПрайдХаус.

17.06. Понедельник

12:00 – Живая библиотека. Место – ПрайдХаус.

14:00 – Кинопоказ Последний шанс. Место – ПрайдХаус.

16:00 – Кинопоказ Евангелие от Эврика (США). Место – ПрайдХаус.

17.30 – Кинопоказ Кармен и Лола (Испания). Место – ПрайдХаус.

18.06. Вторник

17:00 – Презентация выставки о жизни транс*женщин FEMININE. Место – ПрайдХаус.

19:00 – Панельная дискуссия Образ транс*человека в поп-культуре: видимость или стигматизирующего стереотип?. Место – ПрайдХаус.

19.06. Среда

17:00 - Панельная дискуссия Роль и место ЛГБТ-молодежи в общественном движении. Место - ПрайдХаус.

19:00 - Презентация фильма DVIZION не скрывает ГЛАЗ-2: Наши в США. Место - ПрайдХаус.

20.06. четверг

17:00 - Презентация фотопроекта Baxtarte. Наблюдение за квир-ромским искусством и активизмом. Место - ПрайдХаус.

19:00 - (Не) нападения на ЛГБТ + мероприятия и активистов: реакции, стратегии и перспективы. Место - ПрайдХаус.

21.06. Пятница

10:00 – Правозащитная конференция Право на город при поддержке Фонда Г. Бёлля. Место – Urban Space 500.

13:00 – ПрайдМайстерня. Место – ПрайдХаус.

17:00 – Дружественный пространство. Место – ПрайдХаус.

17:00 – Воркшоп Что делать и кто поможет? Советы пострадавшим от преступлений ненависти. Место – ПрайдХаус.

18:30 – Дискуссия Безопасность и инклюзия публичных пространств: взгляд изнутри. Место – Urban Space 500.

19:00 – Презентация Путь пидора: от манифеста до революции сознания. Место – ПрайдХаус.

21:00 – Прайд-вечеринка. Место – ПрайдХаус.

22.06. Суббота

13:00 – Панельная дискуссия Свобода интерсекс-людей выбирать, с кем объединяться в своей борьбе. Место – ПрайдХаус.

13:00 – Панельная дискуссия Многообразие путей к брачной равенства для ЛГБТ+. Место – ПрайдХаус.

15:00 – Мастерская о сексуальности ЛБ-женщин* Как кто-то кого-то любит? (По предварительной регистрации). Место – ПрайдХаус.

15:00 – Презентация украинского перевода книги Руби Свансон A Family Outing и дискуссия с автором и родителями детей. Место – ПрайдХаус.

17:00 – Воркшоп Твое мнение важно: выборы на пальцах. Место – ПрайдХаус.

09:00 – Марш Равенства КиевПрайд.

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Теги:   Киевпрайд Марш равенства

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