В Киеве продлили ремонт скоростного трамвая Сегодня, 00:43 209 Цей матеріал також доступний українською Ремонт трамвая продлен на один день Фото: Киевпастранс via Facebook

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что в столице Украины продлили период ремонтных работ на Борщаговской линии скоростного трамвая.

"Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на 1 день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута №1 будет ограничено", - сообщили в КГГА.

Сообщается, что 17 декабря количество автобусов по маршруту №1Т (от станции Старовокзальная до Михайловской Борщаговки) увеличится втрое.

Напомним, в Киеве с 22:00 14 декабря ограничили движение скоростного трамвая по Борщаговской линии.