В Киеве продлили ремонт скоростного трамвая
Сегодня, 00:43
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Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что в столице Украины продлили период ремонтных работ на Борщаговской линии скоростного трамвая.
"Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на 1 день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута №1 будет ограничено", - сообщили в КГГА.
Сообщается, что 17 декабря количество автобусов по маршруту №1Т (от станции Старовокзальная до Михайловской Борщаговки) увеличится втрое.
Напомним, в Киеве с 22:00 14 декабря ограничили движение скоростного трамвая по Борщаговской линии.