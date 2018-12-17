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В Киеве продлили ремонт скоростного трамвая

Сегодня, 00:43
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Ремонт трамвая продлен на один день

Фото: Киевпастранс via Facebook

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает, что в столице Украины продлили период ремонтных работ на Борщаговской линии скоростного трамвая.

"Ремонтные работы трамвайного пути на Борщаговской линии скоростного трамвая продлены на 1 день (17 декабря). В связи с этим движение трамваев маршрута №1 будет ограничено", - сообщили в КГГА.

Сообщается, что 17 декабря количество автобусов по маршруту №1Т (от станции Старовокзальная до Михайловской Борщаговки) увеличится втрое.

Напомним, в Киеве с 22:00 14 декабря ограничили движение скоростного трамвая по Борщаговской линии.

Теги:   Киевпастранс Трамвай Киев

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