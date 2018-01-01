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В Киеве ограничат движение скоростного трамвая

Сегодня, 20:24
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В столице ограничат движение скоростного трамвая

Фото: Facebook via Киевпастранс

В Киеве с 14 по 17 декабря будет ограничено движение скоростного трамвая по Борщаговской линии.

Как сообщили в пресс-службе Киевпастранса, это связано с плановым ремонтом колеи. 

"С 22:00 14 декабря до 5:00 17 декабря движение трамваев по Борщаговской линии будет ограничено. От ст. Старовокзальная до Михайловской Борщаговки будут курсировать автобусы №1Т", - сказано в сообщении.

В Киевпастрансе напомнили, что пассажиры временных автобусов имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Теги:   Трамвай Транспорт Киев

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