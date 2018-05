В Киеве неизвестные сорвали дискуссию об ЛГБТ

Вечером в четверг, 10 мая, представители праворадикальных движений сорвали мероприятие о нарушении прав ЛГБТ-сообщества в России.

Разговор организовала Amnesty International Ukraine. По словам исполнительного директора движения Оксаны Покальчук, около 30 человек были заблокированы в помещении, где начали проводить акцию (креативное пространство по ул. Мечникова).

Впоследствии очевидцы сообщили организаторам, что среди нападавших присутствует также и председатель киевской ячейки Правого сектора.

"Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь. На месте организаторы, спикеркы и несколько гостей. Полиция есть", - отметили в AI.

Right now in central Kyiv: members of radical groups interrupted an event on LGBTI rights organized by @Amnesty and other rights org and refuse to leave 1/pic.twitter.com/lv2Fa7435d