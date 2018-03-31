В Полтаве Нацкорпус сорвал тренинг для психологов об особенностях работы с представителями ЛГБТ-сообщества

Националисты из Национального корпуса сняли последствия своего нападения на тренинг для психологов и опубликовали фото и видео в Facebook

Представители партии Национальный корпус 31 марта сорвали в Полтаве тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Глава TERGO Елена Глоба рассказала Громадському радіо, что националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов и забирали телефоны у участников семинара, которые пытались их снять. После этого приехала полиция и вывела нападавших, а организаторы акции написалы заявление о нападении в правоохранительные органы. По словам Елены Глобы, нападавших было около 15.

Тренинг Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества должен был проходить два дня подряд 30 и 31 марта. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии, тренер должна была учить психологов работать с представителями ЛГБТ-сообщества.

Представитель Национального корпуса в Полтавской области Станислав Пеев заявил, что две представительницы этой партии приняли участие в тренинге накануне, 30 марта.

"Исходя из того, что они рассказали, мы поняли, что сегодня нам надо туда прогуляться. Максимум пригласили всех, кого знаем. Исходя из того, что там были две активистки ЛГБТ-сообщества, также сегодня планировался приезд еще нескольких из Киева, мы все же решили туда пройтись, чтобы на второй день такого не было", - сказал он.

Фото: Национальный Корпус Полтава via Facebook

По его словам, полиция записала номера телефонов и имена националистов и операторов, которые снимали нападение.

О нападении на тренинг для психологов Национальный корпус сообщил в соцсетях.

Напомним, 13 февраля в харьковском книжном магазине Є радикалы сорвали лекцию-дискуссию Анны Шарыгиной об ЛГБТ-движении в Украине и мире.