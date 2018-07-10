10 июля 2018, вторник

В Киеве попрощались с легендарным диссидентом Левком Лукьяненко

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Панихиду отслужили во Владимирском соборе
Фото: пресс-служба президента Украины

Панихиду отслужили во Владимирском соборе

Во вторник, 10 июля, в Киеве попрощались с украинским диссидентом, политиком, Героем Украины и автором Акта провозглашения независимости Украины Левком Лукьяненко.

Панихида состоялась во Владимирском соборе. Службу отправил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Проститься с легендарным украинским диссидентом пришли сотни людей, в том числе первые лица государства.

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