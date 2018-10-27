27 октября 2018, суббота

В Киеве перекрыли проезд через Дарницкий мост

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Переизжаты Днепр необходимо другими путями

Переизжаты Днепр необходимо другими путями

В Киеве до вечера субботы, 27 октября, по причине проведения съемочного процесса перекрыли проезд через Дарницкий мост. Об этом сообщают Стражи эспрессо.

Отмечается, что мост перекрыт в направлении левого берега.

"Как выяснилось, на мосту работает съемочная группа, по предварительной информации, снимают клип. Поэтому въезд на мост перекрыт полицией", – говорится в сообщении.

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