В Киеве перекрыли проезд через Дарницкий мост

В Киеве до вечера субботы, 27 октября, по причине проведения съемочного процесса перекрыли проезд через Дарницкий мост. Об этом сообщают Стражи эспрессо.
Отмечается, что мост перекрыт в направлении левого берега.
"Как выяснилось, на мосту работает съемочная группа, по предварительной информации, снимают клип. Поэтому въезд на мост перекрыт полицией", – говорится в сообщении.
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