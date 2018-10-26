В Киеве 28 октября могут ограничить вход в метро из-за футбола

В Киеве могут изменить график работы метро в воскресенье, 28 октября.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Ограничение на вход пассажиров могут коснуться станций: Дворец Спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
Вход ограничат в связи с футбольным матчем между Динамо (Киев) и Львов (Львов).
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