В Киеве перекрыли часть проспекта Бажана

В субботу, 22 сентября, в Киеве перекрыли часть проспекта Николая Бажана из-за ремонта дороги.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, с 07:00 до 19:00 будет перекрыт местный проезд проспекта на участке от станции метро Вырлица до станции метро Харьковская.

Там уточнили, что местный проезд расположен между съездами с проспекта Бажана со стороны станций метро.

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