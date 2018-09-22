22 сентября 2018, суббота

В Киеве перекрыли часть проспекта Бажана

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В Киеве ремонтируют проспект Бажана
Фото: Киевавтодор

В Киеве ремонтируют проспект Бажана

В субботу, 22 сентября, в Киеве перекрыли часть проспекта Николая Бажана из-за ремонта дороги.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, с 07:00 до 19:00 будет перекрыт местный проезд проспекта на участке от станции метро Вырлица до станции метро Харьковская.

Там уточнили, что местный проезд расположен между съездами с проспекта Бажана со стороны станций метро.

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