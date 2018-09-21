Власти Киева анонсировали капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры

В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги.
Как сообщает пресс-служба КГГА, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение.
Ремонт проспекта рассчитан на 15 месяцев.
По словам профильного заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, общая сметная стоимость составляет 629 миллионов гривен. В 2018 году будут осуществлены только проектные работы.
Напомним, 20 сентября по 28 октября будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту столицы из-за ремонтных работ.
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