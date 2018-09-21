21 сентября 2018, пятница

Власти Киева анонсировали капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Проспект Степана Бандеры капитально отремонтируют
Фото: wikipedia.org

Проспект Степана Бандеры капитально отремонтируют

В Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги.

Как сообщает пресс-служба КГГА, запланировано улучшить асфальтобетонное покрытие, обустроить тротуары и улучшить освещение.

Ремонт проспекта рассчитан на 15 месяцев.

По словам профильного заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, общая сметная стоимость составляет 629 миллионов гривен. В 2018 году будут осуществлены только проектные работы.

Напомним, 20 сентября по 28 октября будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту столицы из-за ремонтных работ.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове