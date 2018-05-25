25 мая 2018, пятница

В Киеве напали на болельщиков Ливерпуля - СМИ

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В центре Киева произошли первые стычки между фанатами
Фото: Daily Mirror via Twitter

В центре Киева произошли первые стычки между фанатами

Вечером в четверг, 24 мая, около 20 хулиганов в масках напали на болельщиков Ливерпуля в киевском ресторане Rooster, который располагается недалеко от стадиона НСК Олимпийский, передает The Mirror.

Отмечается, что "поклонники английского клуба использовали столы и стулья, чтобы защитить себя от атак людей в масках, которые штурмовали заведение".

Болельщики Ливерпуля сообщили, что нападавшие бросали в них куски стекла и другие предметы. В результате инцидента несколько фанатов получили порезы головы и шеи.

Фото: Daily Mirror / MirrorBreaking_ via Twitter

 

"Мы просто обедали и были погружены в свои дела, когда произошло нападение... Я приехал сюда вовсе не для этого, а чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально 4 часа назад и уже подверглись нападению, это было ужасно", - приводит издание слова одного из потерпевших

Прибывшие на место происшествия сотрудники киевской полиции арестовали двух человек, которые принимали участие в нападении.

Увы без звука #acab #hooligans #kiev

Публикация от T.U. (@troublemakers_ukraine)

Ранее сообщалось, что Реал и Ливерпуль прибыли на финал Лиги чемпионов в Киев.

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