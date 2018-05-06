В Киеве на Трухановом острове горел лес

На острове загорелось около 500 кв. м травяного настила и деревьев

В воскресенье, 6 мая, на Трухановом острове в Киеве загорелось около 500 кв. м леса.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Прибыв в 15:52 к месту происшествия было установлено, что горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Не теряя времени, пожарные сразу же приступить к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 17:29. О причинах его возникновения пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Луганской области загорелось около 5 гектаров леса.