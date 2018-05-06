В Луганской области загорелось около 5 гектаров леса

О причинах пожара пока не сообщается

В Луганской области вблизи поселка Щедрищево горит около 5 гектаров леса.

Об этом сообщает полиция области.

О происшествии стало известно в воскресенье, 6 мая, в 12.24. Площадь пожара составляет от 3 до 5 гектаров.

Над ликвидацией пожара работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и лесники. Полиция обеспечивает охрану и наблюдает за тем, чтобы не допустить граждан в опасную зону пожара.

О причинах пожара пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности почти по всей Украине.