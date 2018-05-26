В Киеве на Оболони "заминировали" торговый центр

Проводится проверка ТРЦ и прилегающей к нему территории

В субботу, 26 мая, неизвестный сообщил о заминировании одного из торгово-развлекательных центров на улице Луговой в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В 16:15 в полицию Киева поступило сообщение о заложенной взрывчатке в одном из торгово-развлекательных центров по улице Луговой в Оболонском районе столицы. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели", - говорится в сообщении.

На месте работают все профильные службы. Проводится проверка ТРЦ и прилегающей к нему территории.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители направляют усилия на установление и задержание "минера".

На улице Луговой в Киеве расположен ТРЦ Караван.

Ранее в этот же день в Киеве закрыли пять станций метрополитена из-за ложного сообщения о "заминировании".