В Киеве закрыли пять станций метрополитена

В Киеве "заминировали" пять станций метро

В Киеве временно закрыли на вход и выход пять станций метро: Днепр, Гидропарк, Левобережная, Арсенальная и Героев Днепра.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки станции закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании.

В настоящее время проводится проверка станций.

В полиции Киева сообщили, что информация о минировании поступила в милицию от неизвестного в 13:20.

По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатель и медики.

В настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают указанные объекты.