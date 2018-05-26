26 мая 2018, суббота

В Киеве закрыли пять станций метрополитена

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В Киеве
Фото: КП Киевский метрополитен

В Киеве "заминировали" пять станций метро

В Киеве временно закрыли на вход и выход пять станций метро: Днепр, Гидропарк, Левобережная, Арсенальная и Героев Днепра.

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки станции закрыли из-за анонимного сообщения о заминировании.

В настоящее время проводится проверка станций.

В полиции Киева сообщили, что информация о минировании поступила в милицию от неизвестного в 13:20.

По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы районов, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатель и медики.

В настоящее время полицейские проводят эвакуацию пассажиров, персонала подземки и тщательно осматривают указанные объекты.

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