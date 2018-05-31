В Киеве на ходу загорелся автобус

В результате пожара никто не пострадал

Вечером в четверг, 31 мая, в Шевченковском районе Киева во время движения по улице Дегтяревская в автобусе произошел пожар.

Как сообщили в столичной полиции, водитель автобуса вовремя остановился и выпустил всех пассажиров. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел в моторном отсеке. Очевидцы сообщают, что после возгорания в автобусе прогремел взрыв.

На месте работают пожарные и следственно-оперативная группа.

Напомним, что утром 31 мая в Черновцах на улице Главной рядом с Ратушей во время движения загорелся маршрутный автобус.