31 мая 2018, четверг

В Киеве на ходу загорелся автобус

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В результате пожара никто не пострадал
Фото: полиция

В результате пожара никто не пострадал

Вечером в четверг, 31 мая, в Шевченковском районе Киева во время движения по улице Дегтяревская в автобусе произошел пожар.

Как сообщили в столичной полиции, водитель автобуса вовремя остановился и выпустил всех пассажиров. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар произошел в моторном отсеке. Очевидцы сообщают, что после возгорания в автобусе прогремел взрыв.

На месте работают пожарные и следственно-оперативная группа.

Напомним, что утром 31 мая в Черновцах на улице Главной рядом с Ратушей во время движения загорелся маршрутный автобус.

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