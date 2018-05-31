В Черновцах возле мэрии загорелась маршрутка

Никто из пассажиров не пострадал

В четверг утром, 31 мая, в Черновцах по ул. Главной рядом с Ратушей во время движения загорелся маршрутный автобус (модель ПАЗ).

На место событий прибыли спасатели. По предварительной версии ГСЧС, в моторном отсеке авто произошло короткое замыкание электросети.

Фото: times.cv.ua

Площадь пожара была незначительной, но поскольку в салоне образовалось сильное задымление, пассажиры быстро вышли из маршрутки.

Дежурный караул городской пожарно-спасательной части № 1 ликвидировал пожар и спас автобус от уничтожения. Огонь повредил моторный отсек автобуса. Никто из людей не пострадал.

Напомним, 3 мая в Черновцах произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автокрана.