31 мая 2018, четверг

В Черновцах возле мэрии загорелась маршрутка

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Никто из пассажиров не пострадал
Фото: times.cv.ua

Никто из пассажиров не пострадал

В четверг утром, 31 мая, в Черновцах по ул. Главной рядом с Ратушей во время движения загорелся маршрутный автобус (модель ПАЗ).

На место событий прибыли спасатели. По предварительной версии ГСЧС, в моторном отсеке авто произошло короткое замыкание электросети.

Фото: times.cv.ua

Площадь пожара была незначительной, но поскольку в салоне образовалось сильное задымление, пассажиры быстро вышли из маршрутки.

Дежурный караул городской пожарно-спасательной части № 1 ликвидировал пожар и спас автобус от уничтожения. Огонь повредил моторный отсек автобуса. Никто из людей не пострадал.

Напомним, 3 мая в Черновцах произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автокрана.

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