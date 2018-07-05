В Киеве автомобиль въехал в отдел продаж

В результате ДТП никто не пострадал

В четверг, 5 июля, на Индустриальном переулке в Киеве автомобиль врезался в здание.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места ДТП.

"Kia "влетела" в отдел продаж на повороте с переулка на ул. Вадима Гетьмана. К счастью, без пострадавших. На месте работает патрульная полиция. Машина погружена на эвакуатор", - говорится в сообщении.

В то же время причины аварии не уточняются.

Отметим, что недавно подобный случай произошел в столице с водителем на Geely, который врезался в здание Ощадбанка.