В Киеве автомобиль въехал в отдел продаж

В четверг, 5 июля, на Индустриальном переулке в Киеве автомобиль врезался в здание.
Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав фото с места ДТП.
"Kia "влетела" в отдел продаж на повороте с переулка на ул. Вадима Гетьмана. К счастью, без пострадавших. На месте работает патрульная полиция. Машина погружена на эвакуатор", - говорится в сообщении.
В то же время причины аварии не уточняются.
Отметим, что недавно подобный случай произошел в столице с водителем на Geely, который врезался в здание Ощадбанка.
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