В Киеве пьяный водитель протаранил ночью припаркованный автомобиль и врезался в здание банка

Анализ на алкоголь показал 1,70 промилле в крови виновника ДТП

В пятницу ночью, 29 июня, водитель автомобиля Geely, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил в Киеве ДТП.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

"Около 20:30 водитель автомобиля Geely что-то перепутал в педалях или еще где и, поворачивая из переулка Попова на Мукачевскую, въехал в припаркованный Chevrolet, а потом еще в здание Ощадбанка", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя Geely - 1,70 промилле.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей службы такси Uber.