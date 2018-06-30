30 июня 2018, суббота

В Киеве пьяный водитель протаранил ночью припаркованный автомобиль и врезался в здание банка

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Анализ на алкоголь показал 1,70 промилле в крови виновника ДТП

Анализ на алкоголь показал 1,70 промилле в крови виновника ДТП

В пятницу ночью, 29 июня, водитель автомобиля Geely, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил в Киеве ДТП.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный.

"Около 20:30 водитель автомобиля Geely что-то перепутал в педалях или еще где и, поворачивая из переулка Попова на Мукачевскую, въехал в припаркованный Chevrolet, а потом еще в здание Ощадбанка", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя Geely - 1,70 промилле.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей службы такси Uber.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове