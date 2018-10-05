В Хмельницкой области в детском саду отравились 20 детей

В больницу госпитализировали 20 детей и воспитателя

В Хмельницкой области в детском саду зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в больницу доставили 21 человека.

Об этом сообщили в Хмельницком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 5 октября за медицинской помощью обратились 20 воспитанников и один воспитатель ДОУ № 6 Радуга в Нетешине. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.

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Проводятся эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования.