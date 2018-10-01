В Винницкой области на поминках отравились более 20 человек

Во время поминального обеда в одном из ресторанов в городе Могилев-Подольский Винницкой области отравились 24 человека.
Об этом сообщили в региональном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
По данным специалистов, пострадавшим, в том числе девятилетнему ребенку поставили предварительный диагноз острый гастроэнтероколит средней степени тяжести. Заболевшие находятся в окружной больнице интенсивного лечения.
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Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что во время приготовления поминального обеда в ресторане Киевская Русь не выполнили ряд санитарных требований. В частности, кухня содержится в антисанитарном состоянии, а продукты, которые закупались для обеда, имели сомнительное происхождение.
Из-за массового отравления руководство Госпродпотребслужбы временно закрыло заведение до устранения всех нарушений.
Расследование причин отравления продолжается.
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