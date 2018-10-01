В Винницкой области на поминках отравились более 20 человек

Во время поминального обеда в одном из ресторанов в городе Могилев-Подольский Винницкой области отравились 24 человека.

Об этом сообщили в региональном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным специалистов, пострадавшим, в том числе девятилетнему ребенку поставили предварительный диагноз острый гастроэнтероколит средней степени тяжести. Заболевшие находятся в окружной больнице интенсивного лечения.

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Специалисты Госпродпотребслужбы установили, что во время приготовления поминального обеда в ресторане Киевская Русь не выполнили ряд санитарных требований. В частности, кухня содержится в антисанитарном состоянии, а продукты, которые закупались для обеда, имели сомнительное происхождение.

Из-за массового отравления руководство Госпродпотребслужбы временно закрыло заведение до устранения всех нарушений.

Расследование причин отравления продолжается.