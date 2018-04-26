В Хмельницкой области произошел пожар в сельской школе

Утром в четверг, 26 апреля, произошел пожар в общеобразовательной школе в селе Великие Пузырьки Изяславского района Хмельницкой области.

В областном управлении ГСЧС Украины сообщили, что на момент прибытия пожарных горел чердак школы. Площадь пожара составила 120 кв.м.

Через час после сообщения о пожаре огонь был полностью ликвидирован. В результате пожара повреждены покрытия и перекрытия здания на площади 120 кв.м и школьные принадлежности. В общем, как отметили спасатели, здание школы удалось спасти от полного уничтожения.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что ночью 26 апреля возле станции метро Нивки в Киеве произошел пожар.