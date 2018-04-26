Возле станции метро Нивки в Киеве ночью произошел пожар - видео

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На улице Щербаковского загорелся МАФ с шаурмой
Скриншот

На улице Щербаковского загорелся МАФ с шаурмой

В ночь на четверг, 26 апреля, возле станции метро Нивки в Киеве произошел пожар.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua, опубликовав видео с места происшествия.

"ЧП в Киеве на ул. Д. Щербаковского около станции метро Нивки: сгорел МАФ в котором торгуют шаурмой. На месте бойцы ГСЧС, сработали оперативно. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

В то же время причина пожара не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар возле станции метро Лукьяновская.

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