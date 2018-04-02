В КГГА объяснили инцидент с падением лифта на Троещине

В КГГА заявили, что лифт на Троещине не упал, а просел

В КГГА прокомментировали информацию о падении лифта в одном из домов Деснянского района.

Как заявила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная, лифт не падал, а немного просел, сообщает Украинская правда.

По ее словам, в доме на улице Бальзака, 6, лифт совершил некорректную остановку: спускаясь с третьего этажа, "лифт просел" и остановился на 15 см ниже уровня выхода.

Заявку об этом передали в 15:58, уже в 16:17 специалисты приступили к освобождению жителя.

В 17:00 лифт снова запустили в работу, проверив его исправность и подтянув цепь.

По словам Грамотной, причиной "проседания" лифта мог стать сбой станции управления или кратковременный перебой в электроснабжении.

Ранее СМИ сообщали, что в одном из многоквартирных домов в Деснянском районе города Киева в результате обрыва троса в шахту упала кабина лифта.