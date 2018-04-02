На Троещине в Киеве в результате падения лифта пострадал человек

В одном из многоквартирных домов в Деснянском районе города Киева в результате обрыва троса в шахту рухнула кабина лифта.
Об этом сообщили Вартові.Еспресо.
Как отмечается, лифт рухнул с высоты третьего этажа.
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При этом на момент аварии в кабине находился мужчина, который из-за полученных травм был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Одессе у лифта, в котором ехали мать с ребенком, оборвался трос.
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