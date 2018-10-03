В Херсонской области рыбинспектор крышевал браконьеров

Злоумышленник получал деньги за незаконный вылов рыбы в пограничной зоне

Правоохранители задержали в Херсонской области главного инспектора управления Госагентства рыбного хозяйства.

Как сообщается, его уличили в систематическом взяточничестве.

По данным следствия, рыбинспектор крышевал незаконный вылов рыбы в контролируемой пограничной зоне, получая от браконьеров деньги за "непринятие мер правового реагирования".

Задержали коррупционера в одном из районных центров области после получения очередной взятки в размере 4,5 тысяч гривен.

В отношении него открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).