В Херсоне застрелили известного бизнесмена, объявлен план "Сирена"

Вечером, 24 апреля, в Днепровском районе Херсона был застрелен известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсона, "в 19:25 в Единый центр 102 полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу".

По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе введен в действие полицейский оперативный план Сирена.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.

Местное издание Мост со ссылкой на источник в полиции сообщает, что погибшим является известный в Херсоне бизнесмен Игорь Пащенко, а раненым - его охранник.

Фото: most.ks.ua

Напомним, в Николаеве обнаружили убитым бывшего руководителя городской таможни Артура Полякова.