Бывший начальник Николаевской таможни найден убитым - СМИ

В Николаеве обнаружили убитым бывшего руководителя городской таможни Артура Полякова, сообщают Новости-N со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.

Как сообщается, один из них был должен Полякову 50 тысяч евро плюс проценты, однако отдать указанную сумму не смог.

В связи с этим должник вместе с подельником назначил экс-таможеннику встречу, пообещав вернуть все деньги, однако на месте его избили и задушили удавкой.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали похитителей, которые вымогали у предпринимателя 500 тысяч гривен.