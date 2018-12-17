В Херсоне в частном доме произошел взрыв, есть пострадавшие Сегодня, 20:12 24 Цей матеріал також доступний українською Взрыв разрушил дом полностью Фото: ГСЧС

В понедельник, 17 декабря, в Херсоне в частном жилом доме произошел взрыв, в результате пострадали два человека.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в результате дом полностью разрушен. 36-летний хозяин квартиры получил тяжелые ранения, также ударной волной травмирован сосед - 16-летний парень.

Мужчину и подростка госпитализировали в областную и детскую областную больницы соответственно в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, взрыв в доме по ул.Грибоедова произошел из-за утечки природного газа без последующего горения.

Напомним, утром 14 января в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате погибли два человека.