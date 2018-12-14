Взрыв в Фастове: спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек
Вечером в пятницу, 14 декабря, из-под завалов в Фастове Киевской области спасатели достали тела двух человек.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В 21:45 из-под завалов достали два тела мужского и женского пола", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас спасатели разбирают завалы на 3-м этаже здания.
Напомним, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.
По предварительным данным, произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Всего пострадало 70 квартир.
Позже в Киевоблгазе заявили, что на месте взрыва отсутствуют следы взрыва бытового газа.
В результате взрыва получил ранение 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.