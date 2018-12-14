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Взрыв в Фастове: спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек

Вчера, 22:55
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Спасатели продолжают работать на месте взрыва

Фото: ГСЧС

Вечером в пятницу, 14 декабря, из-под завалов в Фастове Киевской области спасатели достали тела двух человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 21:45 из-под завалов достали два тела мужского и женского пола", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Сейчас спасатели разбирают завалы на 3-м этаже здания.

Напомним, что утром 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

По предварительным данным, произошел взрыв газа, в результате чего обрушились третий, четвертый и пятый этажи. Всего пострадало 70 квартир.

Позже в Киевоблгазе заявили, что на месте взрыва отсутствуют следы взрыва бытового газа.

В результате взрыва получил ранение 31-летний мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Теги:   Взрыв Фастов ГСЧС Киевская область

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Украина/События

Вчера, 22:55

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Взрыв в Фастове: спасатели извлекли из-под завалов тела двух человек

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