В Херсоне предотвратили заказное убийство предпринимателя

Между заказчиком и жертвой возник бизнес-конфликт

Правоохранители предотвратили в Херсоне заказное убийство одного из местных предпринимателей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров", - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник обратился через посредников к представителям криминальных кругов южного региона, чтобы подобрать исполнителя заказа.

"Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества. На основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ предотвратила убийство судьи, организованное спецслужбами РФ.