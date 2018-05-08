СБУ предотвратила убийство судьи, организованное спецслужбами РФ

Злоумышленник был задержан при проникновении в дом своей жертвы

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила заказное убийство высокопоставленного чиновника судебной системы.

Как сообщается, за организацией данного преступления стоят спецслужбы РФ.

"Российские спецслужбы завербовали украинского гражданина, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. При их содействии он был освобожден из тюрьмы и согласился выполнять диверсионно-разведывательные и террористические задания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, в марте 2018 года злоумышленник получил задание от кадрового офицера спецслужб РФ на ликвидацию с помощью теракта представителя украинской судебной системы.

После этого киллер провел углубленное изучение своей будущей жертвы и разведку по месту ее жительства, а также получил средства для совершения преступления.

"Оперативники контрразведки совместно с бойцами спецподразделения СБУ Альфа задержали злоумышленника при попытке проникновения в частный дом судьи для его физической ликвидации", - отметили в СБУ.

Кроме того, задержанный признался в выполнении ряда разведывательных задач, среди которых - видео и фото фиксация места дислокации одной из воинских частей, имеющейся там техники и вооружения, отдельных железнодорожных узлов на территории Луганской области, а также изучение системы безопасности одного из столичных бизнес-центров.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ задержала в Одессе агента российских спецслужб.