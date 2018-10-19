В Херсоне отменили региональный статус русского языка

В пятницу, 19 октября, депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как сообщают Херсонские Вести, это решение поддержали 33 из 38 избранников. Три представителя фракции Оппозиционный блок и один внефракционный депутат отказались голосовать.

Русский язык получил статус регионального в Херсоне 21 августа 2012 года в рамках реализации требований закона Украины Об основах государственной языковой политики.

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Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал скандальный закон Об основах государственной языковой политики, инициированный бывшими народными депутатами от Партии регионов Сергеем Ковалевым и Вадимом Колесниченко, неконституционным.

Закон устанавливал, что государственным языком является украинский язык, но существенно расширял использование региональных языков, если количество носителей этих языков не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и менее 10%.