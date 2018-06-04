"Это антинародно". Додон отреагировал на лишение русского языка особого статуса в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон назвал "антинародным и антиконституционным" решение Конституционного суда о признании “устаревшим” закона о функционировании языков на территории Молдовы.

Закон был принят в 1989 году Верховным Советом Молдавской ССР. Согласно документу, молдавский язык является государственным языком, а русский - языком межнационального общения.

"Это та формула, на которой было построено здание молдавской государственности. Любые попытки разрушить этот исторический консенсус могут привести к самым непоправимым последствиям", - заявил президент на своей странице в Facebook.

Додон добавил, что будет настаивать на дальнейшем применении положений "устаревшего" закона.

"Сегодняшнее решение Конституционного суда - это очередной политический демарш со стороны лиц, имеющих гражданство другого государства", - подчеркнул президент Молдовы, известный своими пророссийскими взглядами.

Напомним, что 4 июня Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон О функционировании языков на территории Молдавской ССР. Таким образом русский был лишен статуса "языка межнационального общения".