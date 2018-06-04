В Харькове трамвай переехал пешехода

В понедельник, 4 июня, в Новобаварском районе Харькова водитель трамвая совершил наезд на 36-летнего мужчину.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел около 16.10 на улице Москалевской на маршруте №3.

В результате наезда пешеходу отрезало нижние конечности. Его в тяжелом бессознательном состоянии госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Врачи провели операцию по ампутации конечностей.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 4 июня на улице Набережная Победы в Днепре автомобиль Skoda врезался в остановку с людьми. В результате ДТП погибла женщина.