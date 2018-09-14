14 сентября 2018, пятница

В Харькове СБУ задержала организаторов группировки вымогателей: во время операции убит ветеран АТО

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СБУ задержала участников организованной группировки, которое терроризировало бизнесменов
Фото : ssu.gov.ua

СБУ задержала участников организованной группировки, которое терроризировало бизнесменов

Служба безопасности Украины задержала в Харькое организаторов преступной группировки, которое требовало от местных предпринимателей деньги на "благотворительность". Во время спецоперации убит один из подозреваемых, который оказался ветераном боевых действий на Донбассе, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение, в том числе, физического давления на бизнес, они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги, якобы на благотворительность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые прикрывались Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции.

Фото: ssu.gov.ua

 

По данным сотрудников СБУ, с одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тыс долларов "за не препятствование его законной хозяйственной деятельности". Правоохранители задержали двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере 20 тыс долларов.

"Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить боевую гранату. Против нападающего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. К сожалению, он оказался бывшим участником антитеррористической операции", - рассказали в СБУ.

Против подозреваемых открыто уголовное производство по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Проверку правомерности применения сотрудником СБУ табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура Харьковского гарнизона сил ООС.

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